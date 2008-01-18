Марчук побачив, що Тимошенко зробила висновки

Призначення Григорія НЕМИРІ віце-прем`єром з європейської інтеграції переведе розмови про членство України в НАТО в практичний вимір.

Таку думку висловив 18 січня в інтерв`ю радіо «Свобода» екс-міністр оборони України Євген МАРЧУК.

«Довгий час (я маю на увазі останні 1,5-2 роки) в Україні неможливо було точно сформулювати, хто ж займається євроатлантичним напрямом, оскільки в уряді один лише міністр закордонних справ не може реалізовувати цю проблему, оскільки дипломатії в цій сфері 5%, проблем Міністерства оборони 15%, а все решта - 80% - права людини, судова система, свобода слова, ринкова економіка тощо», - сказав Є.МАРЧУК.

Тому він позитивно оцінив призначення Г.НЕМИРІ віце-прем`єром з європейської інтеграції. На думку Є.МАРЧУКА, це призначення може перевести розмови про членство України в НАТО в практичний вимір. Він зазначив, що коли Юлія ТИМОШЕНКО була главою уряду вперше, було скорочено саме посаду віце-прем`єра, який займався питаннями євроінтеграції.

З приводу думки Росії щодо можливого вступу України в НАТО, колишній глава Міноборони зазначив, що «набагато правильніше» було б знайти таку формулу роботи з Росією, щоб «максимально пом`якшити, в крайньому випадку, хоча б розуміння Росією, чому ми так чинимо, щоб у переговорних процесах це питання було одним із основних».