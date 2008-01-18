Кириленко виступив проти ідеї Гриценка

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» не підтримує ідею скасування президентської недоторканності.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво блоку НУ-НС, про це журналістам заявив лідер фракції В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Офіційна позиція нашої фракції полягає в тому, що повинна бути скасована лише депутатська недоторканність, - уточнив він. - Однак ми готові розглядати питання про скасування недоторканності суддів або інших чиновників, які нею користуються".

"Але ми не вважаємо за необхідне скасовувати конституційну норму про недоторканність глави держави, оскільки, згідно з Конституцією, лише Президент є гарантом територіальної цілісності, державного суверенітету, захисту прав і свобод людини і громадянина, для цього йому необхідні повноваження, у тому числі й недоторканність», - зауважив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня голова Комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони, член фракції НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що недоторканність треба скасувати не лише для депутатів, але й для Президента України.

Як пояснив А.ГРИЦЕНКО, скасування недоторканності для Президента є ще більш важливим, ніж скасування депутатської недоторканності, адже, на відміну від народних депутатів, Президент приймає розпорядчі рішення.

На його думку, якщо Президент не ініціює сам зняття недоторканності з глави держави, то це зроблять народні депутати.