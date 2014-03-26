Аваков порівняв «Правий сектор» з бандами з Сомалі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед розширеною зустріччю членів уряду з делегацією Європейської комісії.

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"Аналогічні ситуації (як у Рівненській області) відбуваються ще в двох областях країни. У Закарпатті, де група людей, яка називає себе «Правим сектором», забарикадувалася в приватному домоволодінні... й ми маємо протистояння, яке триває другий день. Коли з одного боку стоять правоохоронні органи з санкціями суду й так далі, з іншого боку стоять люди з автоматичною зброєю, зокрема з гранатометами, й цю ситуацію треба вирішувати", - сказав міністр.

За словами Авакова, друга така ситуація в Запорізькій області, "коли на відвалах залізорудного, якщо не помиляюся, комбінату, з'явилися люди, сказали, що нібито з «Правого сектора» й тут керуватимуть".

"І знову зіткнення, знову з одного боку стоять правоохоронці, а з іншого боку стоять незрозумілі люди з автоматами. Цим ситуаціям має бути покладено край. Якщо політичне регулювання не підходить, то держава повинна вживати заходи. Інакше ми перетворюємося на Сомалі, коли у нас на вулицях правлять банди й вирішують, що і як відбувається. Моя функція цього не допустити", - підкреслив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 березня в Рівненській області був застрелений активіст «Правого сектора» Олександр Музичко (відомий як «Сашко Білий»).

Перший заступник міністра МВС України Володимир Євдокимов повідомив, що Музичко загинув під час спецоперації з його затримання. Активіст нібито кілька разів вистрілив у співробітників міліції, поранивши одного з них. Євдокимов також стверджував, що Музичка раніше оголосили в розшук у рамках справи про злісне хуліганство й протидію співробітникам правоохоронних органів.

Музичко опинився під слідством після того, як під відеозапис побив прокурора.