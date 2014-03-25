У МВС попередили "Правий сектор", що час на здачу зброї вийшов

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Володимир Євдокимов на брифінгу в Кабінеті міністрів.

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"Я хочу сказати "Правому сектору", "Білому сектору", що час на здачу зброї, на роззброєння вийшов... Будь-яке формування, збройне і з протиправною націленістю, нами вважатиметься як таке, що діє незаконно, і всі наші дії будуть в рамках цього. Вони будуть жорсткими, рішучими", - сказав Євдокимов.