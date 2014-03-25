У МВС попередили "Правий сектор", що час на здачу зброї вийшов
18:20, 25 березня 2014Політика
1 0
Час на добровільну здачу зброї закінчився, тому всі збройні формування вважатимуться незаконними.
"Правий сектор" попередили, що час здавати зброю вийшов
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Володимир Євдокимов на брифінгу в Кабінеті міністрів.
Читайте такожАваков назвав "Правий сектор" бандитами і готовий прийняти виклик
"Я хочу сказати "Правому сектору", "Білому сектору", що час на здачу зброї, на роззброєння вийшов... Будь-яке формування, збройне і з протиправною націленістю, нами вважатиметься як таке, що діє незаконно, і всі наші дії будуть в рамках цього. Вони будуть жорсткими, рішучими", - сказав Євдокимов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter