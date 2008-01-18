Кириленко знає, чому ПР та КПУ блокували трибуну ВР

Причина блокування трибуни Верховної Ради у тому, що Партія регіонів і КПУ не хочуть ухвалювати рішення про скасування депутатської недоторканності, депутатських пільг і розглядати питання про зловживання міської влади Києва і Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на сесії парламенту лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, спільне звернення Президента України, голови Верховної Ради та прем`єр-міністра до Генсека НАТО щодо приєднання України до ПДЧ в альянсі стало лише приводом для блокування роботи ВР.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що лист до керівництва НАТО був підписаний відповідно до Конституції та законів України.

За його словами, опозиція може опонувати керівникам держави щодо позиції, висловленої у листі, – це її право. Але вона не має права блокувати роботу парламенту.

На думку В.КИРИЛЕНКА, така позиція двох фракцій не буде підтримана їхніми виборцями.