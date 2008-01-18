Про хворобу Медведька дізнаватиметься апарат ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК доручив апарату Верховної Ради з’ясувати питання щодо хвороби генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

За його словами, «апарат ВР отримав таке доручення і до наступної п’ятниці в нас буде повністю детальна інформація, яка або підтвердить, або спростує відповідну хворобу генпрокурора».

В той же час він додав, що думає, що «він (О.МЕДВЕДЬКО – УНІАН) дійсно хворий”, і саме тому, за його словами, не йшлося про розгляд питання про недовіру генеральному прокурору.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що будь-яке кадрове питання, «як ставилося, так і буде ставитися виключно відповідно до вимог регламенту».

Він підкреслив, що всі кадрові питання проходитимуть через профільний комітет, а також через регламентний комітет ВР.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «кожна з осіб, які звільнятимуться чи призначатимуться на посади, матимуть змогу виступити і відповісти на запитання».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури, 16 січня в одній зі столичних лікарень О.МЕДВЕДЬКА було прооперовано.