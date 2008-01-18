Путін заспокоює Європу щодо газу

Росія і "Газпром" спроможні "повною мірою забезпечити" потреби країн Європи, що дедалі зростають, у постачаннях газу. Як повідомляє ПРАЙМ-ТАСС, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Софії Президент РФ Володимир ПУТІН.

Відповідаючи на запитання про запитаність російського газу за кордоном у зв`язку з будівництвом нових трубопроводів до Європи, глава Російської держави підкреслив, що РФ "не треба нікого переконувати" в необхідності купувати російський газ.

"Протягом останніх п`яти років наші турецькі партнери щороку просять збільшити обсяги постачань газу на турецький ринок, - сказав Президент РФ. - У зв`язку з аномально холодною погодою є перебої і з постачаннями газу із Середньої Азії".

"Утім, - підкреслив В.ПУТІН, - усі потреби України, країн СНД, всієї Західної Європи Росія закриває виключно постачаннями "Газпрому".

Президент РФ висловив переконання в тому, що "спільними зусиллями з партнерами із Середньої Азії вдасться забезпечити виконання всіх контрактів".

"Зростає обсяг економіки Італії, Греції, країн Центральної і Південної Європи, тому російський газ завжди буде конкурентоспроможним на цьому ринку, - сказав він. - Питання абсолютно не в цьому. Питання в тому, щоб забезпечити потреби, що зростають, у газі. Росія і наша провідна компанія "Газпром" спроможні вирішити це завдання".

Тим часом, як повідомляв УНІАН, МЗС Туркменістану у зв`язку з появою повідомлень про зниження постачань газу з Центральної Азії заявило, що Туркменістан не скорочував обсяги постачань газу в Російську Федерацію.

«У зв`язку з цим туркменська сторона зазначає, що такого роду заяви не мають ніякого відношення до постачань газу з Туркменістану в Російську Федерацію.

Туркменістан повністю виконує свої зобов`язання і в строгій відповідності з умовами, передбаченими контрактом, здійснює постачання туркменського природного газу до Росії», – сказано в заяві прес-служби туркменського МЗС.

16 січня швейцарська компанія RosUkrEnergo AG заявила, що в першому кварталі 2008 року поставлятиме Україні зокрема російський газ для заповнення паливного балансу України у зв`язку зі скороченням обсягів постачання газу з Центральної і Середньої Азії.

"У січні цього року відбулося зниження обсягів постачання природного газу з Центральної і Середньої Азії у зв`язку з аномально холодною погодою. Зниження постачань щодо планових обсягів становить близько 40 млн. куб. м на добу", - йшлося в повідомленні компанії.