Протестуючі проти утилізаційного збору на авто перекрили Грушевського

Про це Українській правді повідомила телерепортер, учасниця журналістського руху "Стоп цензурі!" Наталя Соколенко.

Протестуючі, зокрема, вимагають від Ради скасування утилізаційного збору і акцизу з переобладнаного транспортного засобу.

Читайте такожПродажі автомобілів в Україні за рік можуть знизитися на 25% - експерт

Заступник глави АП Андрій Сенченко намагається їх заспокоїти. "Спробуємо скасувати (наступного тижня)", - говорить він.

Протестувальників, однак, така пропозиція не задовольняє. Особливо їх дратує те, що Рада оголосила перерву до 16 години, вони вимагають негайного прийняття відповідного закону №4238 (Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо скасування утилізаційного збору і акцизу з переобладнаного транспортного засобу)).

Читайте такожЗа автомобілістами можуть закріпити право на компенсацію при утилізації авто

Як пише видання "Вести", активісти збиралися штурмувати Раду. Учасники акції протесту спробували прорватися до будівлі парламенту. Однак охорона заблокувала всі входи і виходи з Верховної Ради.

Депутатів і журналістів з будівлі парламенту не випускають.