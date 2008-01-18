Соціалісти плачуться, що син Кучми їх репресує

Соціалісти мають намір пікетувати Генеральну прокуратуру, протестуючи проти незаконного переслідування екс-глави МВС Василя Цушка.

Про це йдеться в заяві Соцпартії у відповідь на рішення Апеляційного суду, що визнав законною кримінальну справу, порушену ГПУ проти колишнього міністра внутрішніх справ, соціаліста Василя Цушка.

Причиною стали події 24 травня 2007 року, що відбулися на території Генеральної прокуратури.

СПУ вважає рішення Апеляційного суду виконанням політичного замовлення, що надійшло із секретаріату президента.

"Сьогодні, коли судова система деформована, завдяки старанням особисто Віктора Ющенка, жодне рішення суду не можна вважати об`єктивним і незалежним. Послідовне знищення судової галузі влади необхідне було "помаранчевим демократам" саме для того, щоб судовими рішеннями прикривати політичні репресії, які так звані демократи почали проти своїх ідеологічних опонентів", - йдеться в заяві.

"Спочатку була поставлена - і за допомогою масштабних фальсифікацій- виконана задача по недопущенню СПУ в парламент. Однак, і за стінами ВР соціалісти становлять загрозу для "помаранчевих демократів"... "Син Кучми" Віктор Ющенко веде таку ж запеклу і незаконну боротьбу із соціалістами, як і його "батько", - заявляють соціалісти.

"Вимоги притягти до "кримінальної відповідальності" екс-міністра внутрішніх справ Василя Цушка, обіцянки порушити кримінальні справи проти глави Фонду Держмайна Валентини Семенюк підтверджують наміру квазидемократів незаконно, за допомогою керованої ними машини правосуддя очорнити і політично знищити тих, хто становить загрозу для їхніх політичних і фінансових махінацій", - відзначають у СПУ.

Українська правда