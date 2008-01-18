Один непідписант від НУ-НС радить іншому: підпиши

"Гриценко не підписав проект закону про зняття недоторканності з народних депутатів через особисту образу. Він – людина, яка з добрих помислів глави держави три роки керувала Міноборони, а зараз, коли залишилась без посади, через непідписання законопроекту старається зробити щось дошкульне», - сказав член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Ігор Кріль, повідомляє сайт RAZOM

«У мене викликає здивування факт, що колишній міністр оборони заявив про зняття недоторканності з Президента саме тепер: «Чого Гриценко про це не говорив, коли перебував на посаді міністра?», – спитав він.

За словами Кріля, знімати недоторканність із глави держави не можна в жодному разі. «Якщо зараз з Президента зняти недоторканність, то прокуратура у будь-який час зможе відкривати про ти нього справи з будь-якого приводу. Порядку в державі точно не буде, і тоді в країні наступить анархія», – пояснив свою думку Ігор Кріль.

«Президент - це єдина в державі посадова особа, яка обирається народом. Гриценку зараз варто зосередитись на виконанні передвиборчих обіцянок, а не придумувати, як від цього відійти», - переконаний народний депутат.