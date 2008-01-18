Ющенко назвав день, коли Україну приймуть до СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що 5 лютого на засіданні Генеральної ради Світової організації торгівлі буде ухвалене рішення про приєднання України до СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

«Я хотів би сказати, що після того, як завершено по суті всі формальні переговори зі Світовою організацією торгівлі і ми чекаємо засідання Генеральної ради, у мене немає сумнівів, що п`ятого числа ми одержимо пряме членство у СОТ, що дасть можливість суб`єктам влади і господарювання України почати прямі діалоги з учасниками світового економічного ринку», - сказав глава держави.

Наступним кроком України він назвав переговори з Європейським Союзом зі створення зони вільної торгівлі. «І найголовніше, ми приступаємо до наступного ключового етапу нашого завдання – до початку переговорів з Євросоюзом з формування зони вільної торгівлі», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що попередня робота в цьому напрямі вже проведена, є перелік всіх тем і питань для обговорення, висловлені на 9 сторінках, є план проведення переговорів, є офіційне повідомлення про їх початок в першому півріччі цього року з боку Європейського Союзу і України. «Це великий масив роботи, яку має зробити Україна в контексті європейської інтеграції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що для виконання цієї роботи необхідно створити спеціальні структури в уряді, в Міністерстві закордонних справ, в представництвах відповідних міжнародних організацій. «Потрібно зробити все, щоб у 2008 році цей переговорний процес ми пройшли. Це одна з ключових стратегій», - сказав В.ЮЩЕНКО, звернувшись до членів РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна і ЄС на переговорах у Лондоні врегулювали питання експортних мит, знявши останню перешкоду на шляху України до СОТ.

Віце-прем`єр-міністр у справах європейської і міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ повідомив УНІАН, що офіційно переговори між Україною і ЄС про створення зони вільної торгівлі можуть початися лише після рішення Генеральної ради СОТ про приєднання України.

Україна сподівається, що 25 січня Робоча група зі вступу України до СОТ затвердить пакет документів про приєднання Києва до цієї організації, після чого ухвалення рішення буде винесене на засідання Генеральної ради СОТ у першій декаді лютого.