Ющенко про деяких депутатів уже чув легенди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Верховну Раду прискорити ухвалення законів про державний земельний кадастр та про ринок землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони України.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що вже вкотре парламент подовжує мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Разом з тим, за словами В.ЮЩЕНКА, такий мораторій вигідний не селянам, а крупним землевласникам, земельним магнатам.

Президент зазначив, що подовження мораторію тільки збільшує криміналізацію сфери земельних відносин. За словами В.ЮЩЕНКА, вже ходять легенди про деяких депутатів Верховної Ради, місцевих рад, які мають по декілька тисяч гектарів землі.

Президент сказав, що парламент має у максимально стислий термін підготувати та ухвалити закони про державний земельний кадастр та про ринок землі, що відкриє дорогу для зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Також Президент наполягає на якнайшвидшому затвердженні плану інвентаризації всіх земель в Україні.

На думку Президента, необхідно обов’язково спростити процедуру відведення земель. В.ЮЩЕНКО сказав, що зараз для отримання земельної ділянки необхідно дістати 139 різних підписів, що займає близько 1,5 року. За словами В.ЮЩЕНКА, це є абсолютно корупційна схема.

Крім цього, В.ЮЩЕНКО звернув увагу на необхідність фінансування земельної реформи. За його словами, треба на 100% на різних рівнях бюджетів забезпечити фінансування безкоштовного виділення для людей актів на право володіння землею.