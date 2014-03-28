Модернізовані українські танки направили у Чернігівську область
10:20, 28 березня 2014Політика
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Модернізовані танки типу "Булат" направили в Чернігівську область для виконання рішення суду.
Танки "Булат" відправлені в Чернігівську область / alternathistory.org.ua
За рішенням київського господарського суду підприємство "Завод ім. Малишева" зобов'язали виготовити і поставити для потреб Збройних Сил України модернізовані танки Т-64Б типу БМ "Булат" для військової частини в Чернігівській області, пише ТСН.
Прес-служба ГПУ повідомляє, що у військову частину вже надійшла бойова техніка на загальну вартість 65 мільйонів гривень.
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