Модернізовані українські танки направили у Чернігівську область

За рішенням київського господарського суду підприємство "Завод ім. Малишева" зобов'язали виготовити і поставити для потреб Збройних Сил України модернізовані танки Т-64Б типу БМ "Булат" для військової частини в Чернігівській області, пише ТСН.

Прес-служба ГПУ повідомляє, що у військову частину вже надійшла бойова техніка на загальну вартість 65 мільйонів гривень.

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