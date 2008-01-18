Плани Тимошенко можуть спровокувати ріст ціни на газ?

Спроби Національної комісії регулювання електроенергетики позбавити СП ЗАТ «УкрГаз-Енерго» ліцензії на постачання природного газу за нерегульованим тарифом приведуть до подорожчання газу на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань ПЕК, екс-міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Це прямий шлях до збільшення цін на ринку", – сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО зазначив, що, "не маючи можливості безпосередньо продавати газ споживачам, «УкрГаз-Енерго» змушене буде наймати трейдерів для реалізації цього газу", що в свою чергу приведе до підвищення цін на внутрішньому ринку.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело в Міністерстві палива та енергетики, на початку січня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністру палива та енергетики Юрію ПРОДАНУ, голові правління НАК «Нафтогаз України» Олегу ДУБИНІ і голові Національної комісії регулювання електроенергетики Валерію КАЛЬЧЕНКУ розглянути можливість скасування ліцензії ЗАТ «УкрГаз-Енерго» на постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

У свою чергу, «УкрГаз-Енерго» заявило, що виконає всі зобов`язання по забезпеченню споживачів природним газом. Як зазначали в компанії, з повідомлень у ЗМІ стало відомо, що 8 січня 2008 року НКРЕ прийняла рішення, яким обмежила ЗАТ «УкрГаз-Енерго» щорічний об`єм постачання імпортованого газу споживачам до 5,04 млрд. куб. м газу. При цьому відповідно до чинного зовнішньоекономічного контракту обсяг імпорту газу ЗАТ «УкрГаз-Енерго» в 2008 році складе 55 млрд. куб. м. Крім того, наприкінці 2007 року, тобто до прийняття постанови НКРЕ, ЗАТ «УкрГаз-Енерго» уклало договори на постачання природного газу з більш ніж 200 вітчизняними споживачами на період до 2012 року і вживатиме всіх заходів для їх неухильного виконання.

17 січня голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО повідомив, що комісія проводить позапланову перевірку ЗАТ «УкрГаз-Енерго». За його словами, необхідність перевірки виникла через виявлення невідповідності регулярної звітності, що надається в НКРЕ компаніями "УкрГаз-Енерго», а також "Укртрансгаз».

«УкрГаз-Енерго» у зв`язку з цим заявило про незаконність позапланової перевірки, яку проводить НКРЕ. «Позапланова перевірка НКРЕ – це чергова незаконна спроба адміністративного тиску на компанію. «УкрГаз-Енерго» так і не одержало відповіді від НКРЕ, чи є в комісії правові підстави для її проведення», – заявив прес-секретар компанії Віталій КИСЕЛЬ.

Довідка УНІАН. ЗАТ "УкрГаз-Енерго" створене RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" навесні 2006 року. З квітня 2006 року компанія є основним імпортером природного газу в Україну, який купує в RosUkrEnergo. Частина ввезеного в країну енергоносія "УкрГаз-Енерго" поставляє кінцевим споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого постачання теплопостачальним підприємствам і бюджетним установам.