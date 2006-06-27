Як перемога українських футболістів вплинула на фондовий ринок

Перемога збірної України по футболу у матчі з Швейцарією на Чемпіонаті світу значно вплинула на результати торгової сесії в ПФТС 27 червня. Про це УНІАН повідомила брокер компанії Concorde Capital Анастасія НАЗАРЕНКО.

Коментуючи загальний обсяг на торгах 27 червня, який склав всього 10,69 млн. грн., брокер відзначила, що крім сезону відпусток, що почався, і непевної політичної ситуації на торги значно вплинула перемога збірної України по футболу на Чемпіонаті світу і вихід її в наступний раунд змагань.

«Радість вболівальників з числа учасників фондових торгів була настільки велика, що на якийсь час вони забули про фондову торгівлю», - сказала А.НАЗАРЕНКО.