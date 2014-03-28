Богомолець за один день змогла зібрати необхідну суму для участі у виборах
14:41, 28 березня 2014Політика
1 0
Громадський діяч, лікар, активістка Майдану Ольга Богомолець за добу зібрала необхідні 2,5 мільйони гривень застави для участі у виборах президента.
Богомолець іде у президенти / Радио Свобода
"Ура! Друзі вітаю усіх хто долучився до кампанії із збору коштів на грошову заставу для ЦВК. Щойно повідомили, що необхідна сума зібрана!!! Йдемо подавати документи", - написала Богомолець на своїй сторінці у Фейсбуку.
Як повідомлялося раніше, Богомолець не вистачило грошей для повного внесення застави для участі у виборах.
Також цими днями кандидатами зареєструвалися Юрій Бойко, Михайло Добкін і Сергій Тігіпко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter