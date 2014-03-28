Богомолець за один день змогла зібрати необхідну суму для участі у виборах

14:41, 28 березня 2014
Політика
1 0

Громадський діяч, лікар, активістка Майдану Ольга Богомолець за добу зібрала необхідні 2,5 мільйони гривень застави для участі у виборах президента.

Богомолець іде у президенти / Радио Свобода

"Ура! Друзі вітаю усіх хто долучився до кампанії із збору коштів на грошову заставу для ЦВК. Щойно повідомили, що необхідна сума зібрана!!! Йдемо подавати документи", - написала Богомолець на своїй сторінці у Фейсбуку.

Як повідомлялося раніше, Богомолець не вистачило грошей для повного внесення застави для участі у виборах.

Також цими днями кандидатами зареєструвалися Юрій Бойко, Михайло Добкін і Сергій Тігіпко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter