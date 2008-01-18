Суди заважають Медведьку закінчити справу Цушка?

Кримінальна справа стосовно екс-міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА практично не розслідується. Про це заявив Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО в інтерв`ю виданню "Контракты", яке цитує сайт «Подробности».

О.МЕДВЕДЬКО пояснює це тим, що суди постійно розглядають скарги про скасування ухвали щодо порушення цієї кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Колегія суддів Апеляційного суду м. Києва визнала законною кримінальну справу, порушену Генеральною прокуратурою стосовно екс-міністра внутрішніх справ України В.ЦУШКА за подіями 24 травня 2007 року, що відбувалися на території Генпрокуратури України.