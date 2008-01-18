У Тимошенко обіцяють не ставити палиці в колеса Путіну

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ виключає можливість використання Україною свого вступу до Світової організації торгівлі як механізму тиску на інші країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.НЕМИРЯ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Вступ України до СОТ у жодному разі не буде використаний проти будь-якої іншої країни, зокрема це стосується і Російської Федерації», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, уряд України відкидає всі спекуляції про те, що європейська інтеграція країни і її вступ до СОТ можуть бути спрямовані проти будь-якої країни або завдавати шкоди іншим державам.

Г.НЕМИРЯ припустив, що в разі позитивного рішення за звітом робочої групи про вступ України до СОТ на засіданні Генеральної ради СОТ 5-6 або 7-8 лютого воно набуде чинності після ратифікації парламентом.

Г.НЕМИРЯ уточнив, що після цього ще необхідно буде внести технічні зміни до 11 чинних законів України. «Така процедура може тривати від 3 до 6 місяців», - додав віце-прем`єр.