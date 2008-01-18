У Тимошенко обіцяють не ставити палиці в колеса Путіну
Інших теж просять не турбуватися
|Григорій НЕМИРЯ
Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.НЕМИРЯ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«Вступ України до СОТ у жодному разі не буде використаний проти будь-якої іншої країни, зокрема це стосується і Російської Федерації», - сказав Г.НЕМИРЯ.
За його словами, уряд України відкидає всі спекуляції про те, що європейська інтеграція країни і її вступ до СОТ можуть бути спрямовані проти будь-якої країни або завдавати шкоди іншим державам.
Г.НЕМИРЯ припустив, що в разі позитивного рішення за звітом робочої групи про вступ України до СОТ на засіданні Генеральної ради СОТ 5-6 або 7-8 лютого воно набуде чинності після ратифікації парламентом.
Г.НЕМИРЯ уточнив, що після цього ще необхідно буде внести технічні зміни до 11 чинних законів України. «Така процедура може тривати від 3 до 6 місяців», - додав віце-прем`єр.