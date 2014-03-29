Курултай кримських татар відмовився перейменовувати свій народ

Делегати Курултая не захотіли перейменовувати кримських татар, повідомляє ТСН. Вони не підтримали комісію, яка запропонувала повернутися до історичної назви кримських татар і називатися Qirimli (Киримли, кримці).

Курултай пояснив це тим, що ще не настав час вирішувати питання самоназви. Деякі народні обранці запропонували провести спеціальні конференції, на яких можна буде вивчити всі "за" і "проти". Були також пропозиції винести питання про самоназву на референдум.

Як повідомляв УНІАН, курултай кримськотатарського народу, що зібрався сьогодні на позачергову сесію в Бахчисараї, прийняв постанову про створення національно-територіальної автономії.

212 делегатів курултай з 217 зареєстрованих у залі прийняли постанову «Про реалізацію кримськотатарським народом права на самовизначення на своїй історичній території - в Криму».

"Оголосити про початок політичних і правових процедур щодо створення національно-територіальної автономії кримськотатарського народу на його історичній батьківщині - в Криму. Доручити меджлісу кримськотатарського народу увійти у відносини з міжнародними організаціями - ООН, Радою Європи, ЄС, ОБСЄ , ОІВ (організація ісламського співробітництва), парламентами і урядами держав з усіх питань забезпечення права кримськотатарського народу на самовизначення у формі національно-територіальної автономії на його історичній батьківщині", - йдеться в постанові.

Також курултай звернувся "в ООН, Раду Європи, ЄС, ОБСЄ, ОІВ, до народів, парламентів та урядів держав із закликом підтримати право кримськотатарського народу на самовизначення у формі національно-територіальної автономії на його історичній батьківщині - в Криму".

Позачергова друга сесія курултаю кримськотатарського народу шостого скликання проходить 29 березня в Бахчисараї.

Курултай - національний з'їзд, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу. Згідно з регламентом, вибори в нього проходять раз на п'ять років, у виборах можуть брати участі всі кримські татари і члени їх сімей, які постійно проживають в Україні або мають кримське громадянство. До складу курултаю входить 250 делегатів. Його сесії повинні збиратися не рідше одного разу в 2,5 роки. У перервах між сесіями діє меджліс - виконавчий орган.