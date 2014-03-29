Курултай кримських татар відмовився перейменовувати свій народ
Зміну самоназви кримськотатарського народу підтримали всього 52 делегата.
Делегати Курултая не захотіли перейменовувати кримських татар, повідомляє ТСН. Вони не підтримали комісію, яка запропонувала повернутися до історичної назви кримських татар і називатися Qirimli (Киримли, кримці).
Курултай пояснив це тим, що ще не настав час вирішувати питання самоназви. Деякі народні обранці запропонували провести спеціальні конференції, на яких можна буде вивчити всі "за" і "проти". Були також пропозиції винести питання про самоназву на референдум.
Як повідомляв УНІАН, курултай кримськотатарського народу, що зібрався сьогодні на позачергову сесію в Бахчисараї, прийняв постанову про створення національно-територіальної автономії.
212 делегатів курултай з 217 зареєстрованих у залі прийняли постанову «Про реалізацію кримськотатарським народом права на самовизначення на своїй історичній території - в Криму».
"Оголосити про початок політичних і правових процедур щодо створення національно-територіальної автономії кримськотатарського народу на його історичній батьківщині - в Криму. Доручити меджлісу кримськотатарського народу увійти у відносини з міжнародними організаціями - ООН, Радою Європи, ЄС, ОБСЄ , ОІВ (організація ісламського співробітництва), парламентами і урядами держав з усіх питань забезпечення права кримськотатарського народу на самовизначення у формі національно-територіальної автономії на його історичній батьківщині", - йдеться в постанові.
Також курултай звернувся "в ООН, Раду Європи, ЄС, ОБСЄ, ОІВ, до народів, парламентів та урядів держав із закликом підтримати право кримськотатарського народу на самовизначення у формі національно-територіальної автономії на його історичній батьківщині - в Криму".
Позачергова друга сесія курултаю кримськотатарського народу шостого скликання проходить 29 березня в Бахчисараї.
Курултай - національний з'їзд, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу. Згідно з регламентом, вибори в нього проходять раз на п'ять років, у виборах можуть брати участі всі кримські татари і члени їх сімей, які постійно проживають в Україні або мають кримське громадянство. До складу курултаю входить 250 делегатів. Його сесії повинні збиратися не рідше одного разу в 2,5 роки. У перервах між сесіями діє меджліс - виконавчий орган.