Крісло екс-голови Міндоходів коштувало 70 тисяч євро - журналіст

Про це з посиланням на свої джерела повідомив колишній головний редактор журналу "Корреспондент" Віталій Сич.

Також він розповів про "Залізну кімнату" Клименка для перемовин, покликану забезпечити учасникам конфіденційність.

Читайте такожВерховна Рада ліквідувала Міндоходів"Якщо у Петра Першого була Янтарна кімната, то в Олександра Клименка була Залізна Кімната. Кімната для переговорів з дверима як у банківського сховища сантиметрів у 30 шириною і ручкою-колесом для відкриття, була покликана забезпечити повну конфіденційність переговорів. Всередині обшита металевими листами з нержавійки, розміром з купе в поїзді, всередині - тільки прозорий пластиковий стіл і стільці. Повний сюрреалізм", - написав Сич на своїй сторінці у Facebook.