Держкордон у Донецькій області посилили мобілізаційним резервом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького прикордонного загону, під час заходів щодо посилення держкордону пріоритетним питанням є прийом, розміщення і всебічне забезпечення мобілізаційного резерву. Більшість з тих, хто прибуває до підрозділів Донецького прикордонного загону – це люди з досвідом прикордонної служби.

У прес-службі відзначили, що мобілізований персонал, який прибув із Запорізької області, буде поставлений на всі види забезпечення і приступить до несення служби у відповідних підрозділах.

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У повідомленні зазначили, що поширюються чутки про прибуття до прикордонного загону радикально налаштованих осіб, але керівництво прикордонного загону офіційно заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності та лише дезорієнтує населення.

Також у повідомленні відзначили, що весь персонал Донецького прикордонного загону залишається на місцях постійної дислокації та виконує покладені на нього завдання з охорони державного кордону.