У Криму окупанти затримали сина Куніцина – «УДАР»
21:15, 31 березня 2014Політика
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Сьогодні на залізничному вокзалі Сімферополя «самооборона Криму» затримала сина народного депутата України від партії «УДАР» Сергія Куніцина Олексія. Про це повідомляє прес-служба партії «УДАР».
Сина Куніцина спіймали сепаратисти
«Він приїхав на два дні в Крим і сьогодні повертався до Києва. На залізничному вокзалі Сімферополя до нього підійшли представники «самооборони» і попросили пред’явити паспорт. Його впізнали за прізвищем», - заявив Куніцин.
За словами народного депутата, Олексія відвезли в ФСБ. «Я розмовляв з ним дві години тому. Його обіцяли допитати. Уже півтори години він не відповідає на дзвінки", - повідомив Куніцин.
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