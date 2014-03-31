У Криму окупанти затримали сина Куніцина – «УДАР»

«Він приїхав на два дні в Крим і сьогодні повертався до Києва. На залізничному вокзалі Сімферополя до нього підійшли представники «самооборони» і попросили пред’явити паспорт. Його впізнали за прізвищем», - заявив Куніцин.

За словами народного депутата, Олексія відвезли в ФСБ. «Я розмовляв з ним дві години тому. Його обіцяли допитати. Уже півтори години він не відповідає на дзвінки", - повідомив Куніцин.