Павленко привів до міністерства своїх колишніх заступників

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО має намір провести кадрову ротацію керівників департаментів міністерства.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Дзеркало тижня” № 2 (681) 19-25 січня 2008 року.

“Уже призначено заступників міністра. Це люди, котрі працювали зі мною у 2005-2006 роках. Крім того, вочевидь, будуть певні кадрові зміни й на рівні керівників держдепартаментів”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він наголосив, що за час перебування на посаді міністра Віктора КОРЖА було звільнено дуже багато справжніх професіоналів. “Люди, котрі працювали зі мною в Держдепартаменті з усиновлення та захисту прав дітей і з різних причин змушені були піти у відставку разом зі мною, мають повернутися”, - сказав, зокрема, міністр.