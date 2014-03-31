Турчинов виступив за розширення повноважень регіонів у складі унітарної України
В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов запевняє, що в Україні немає передумов для федералізації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у навчальному центрі Національної гвардії України у селі Нові Петрівці Київської області.
“Сьогодні в Україні немає жодних передумов для федералізації. Україна - унітарна держава”, - наголосив Турчинов.
Читайте такожВідмова від позаблокового статусу України гостро стоїть на порядку денному - ТурчиновВодночас він підкреслив, що українські регіони повинні мати більше повноважень, залишаючись у складі унітарної держави.
Коментуючи висловлювання російських високопосадовців, які радять федералізацію в Україні, Турчинов запропонував їм поглянути на проблеми, які існують у Російській Федерації, і займатися їхнім вирішеннями.
“В Україні є парламент, є уряд, є народ, які самі здатні визначати свою долю”, - сказав Турчинов.