Турчинов виступив за розширення повноважень регіонів у складі унітарної України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у навчальному центрі Національної гвардії України у селі Нові Петрівці Київської області.

“Сьогодні в Україні немає жодних передумов для федералізації. Україна - унітарна держава”, - наголосив Турчинов.

Читайте такожВідмова від позаблокового статусу України гостро стоїть на порядку денному - ТурчиновВодночас він підкреслив, що українські регіони повинні мати більше повноважень, залишаючись у складі унітарної держави.

Коментуючи висловлювання російських високопосадовців, які радять федералізацію в Україні, Турчинов запропонував їм поглянути на проблеми, які існують у Російській Федерації, і займатися їхнім вирішеннями.

“В Україні є парламент, є уряд, є народ, які самі здатні визначати свою долю”, - сказав Турчинов.