Янукович замінив би Луценка кимсь урівноваженим

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович вважає неприйнятним для політиків такого рівня інцидент між міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком і мером Києвом Леонідом Черновецьким, що стався напередодні після засідання РНБО, повідомляє Українська правда.

"Таких емоцій не повинно бути в людей такого рівня, і вони не повинні опускатися до такого рівня. Будемо сподіватися, що це буде йти в минуле", - сказав він журналістам у суботу в Києві після відвідування служби в Києво-Печерській Лаврі в зв`язку зі святкуванням Водохрещення Господнього.

Янукович з жалем відзначив, що інцидент стався "практично напередодні такого великого свята як Богоявлення". За його словами, нехай цей інцидент "залишиться на совісті політиків".

Говорячи про участь в інциденті Луценка, Янукович відзначив: "Моя особиста точка зору: на посаді міністра повинна бути людина професійна, урівноважена, якій могли б довіряти більшість громадян України. Цей повинен бути фахівець, що служить не політиці й емоціям, а законові, державі і людям".

Як повідомлялося, після засідання РНБО в п`ятницю відбулася бійка між главою МВС і мером Києва.