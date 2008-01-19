Янукович замінив би Луценка кимсь урівноваженим
"Вони не повинні опускатися до такого рівня"
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович вважає неприйнятним для політиків такого рівня інцидент між міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком і мером Києвом Леонідом Черновецьким, що стався напередодні після засідання РНБО, повідомляє Українська правда.
"Таких емоцій не повинно бути в людей такого рівня, і вони не повинні опускатися до такого рівня. Будемо сподіватися, що це буде йти в минуле", - сказав він журналістам у суботу в Києві після відвідування служби в Києво-Печерській Лаврі в зв`язку зі святкуванням Водохрещення Господнього.
Янукович з жалем відзначив, що інцидент стався "практично напередодні такого великого свята як Богоявлення". За його словами, нехай цей інцидент "залишиться на совісті політиків".
Говорячи про участь в інциденті Луценка, Янукович відзначив: "Моя особиста точка зору: на посаді міністра повинна бути людина професійна, урівноважена, якій могли б довіряти більшість громадян України. Цей повинен бути фахівець, що служить не політиці й емоціям, а законові, державі і людям".
Як повідомлялося, після засідання РНБО в п`ятницю відбулася бійка між главою МВС і мером Києва.