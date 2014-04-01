У Турчинова сьогодні узгодять графік виведення військ із Криму

14:11, 01 квітня 2014
Політика
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Заступник глави АП також повідомив, що озброєння з території Криму будуть перевозити переважно залізницею, крім авіації та флоту.

REUTERS

Сьогодні буде узгоджено графік передислокації всіх видів військ Збройних сил України з території Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави АП, народний депутат України Андрій Сенченко, який бере участь з український сторони в переговорах з російською стороною, зокрема з питань передислокації українських військових з території Криму.

«Сьогодні протягом дня буде узгоджено графік передислокації щодо всіх видів військ Збройних сил, зокрема щодо флоту, авіації, ППО, сухопутних військ. І можливо трохи пізніше, день-два - щодо внутрішніх військ», - сказав Сенченко.

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Він повідомив, що перший корабель, який готується до передислокації, - корвет «Тернопіль», а після нього передислокують корабель «Кіровоград».

За словами заступника глави АП, ще необхідно провести технічний огляд кораблів, оскільки багато з них було пошкоджено під час протистояння в Криму.

Сенченко також повідомив, що в основному озброєння з території Криму транспортуватиметься залізницею, крім авіації і флоту. За його словами, проведені перші навантаження — 41 танк завантажений на платформи і чекає відправки, а також ще близько 50 платформ завантажено автомобільною технікою.

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«І, думаю, сьогодні-завтра відбудеться їх відправка на материкову частину», - додав він.

Крім того, Сенченко повідомив, що українська сторона обговорила з російською питання, пов'язані з переведенням курсантів і ліцеїстів з Севастопольської військово-морської академії до навчальних закладів на континентальну частину України. При цьому російська сторона пообіцяла, що не чинитиме психологічного тиску на українських курсантів.

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Також, за словами Сенченка, російська сторона пообіцяла, що на приватну власність українських військовослужбовців в Криму не буде посягань.

Сенченко зазначив, що зараз вирішуються питання про виведення Міністерством оборони України житла із службового статусу, яке було закріплене за сім'ями військовослужбовців як службове.

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