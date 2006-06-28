Регіони продовжують блокувати сесійну залу ВР

Депутати із фракції Партії регіонів продовжують блокувати сесійну залу Верховної Ради України.

Як повідомила кореспонденту УНІАН член фракції Олена ЛУКАШ, весь час у парламенті перебувають близько 15 депутатів від Партії регіонів. Частина з них перебуває у сесійній залі, частина - у кулуарах.

За її словами, сьогоднішня ніч пройшла нормально, без жодних ексцесів, у депутатів “бадьорий настій, і вони жартують, що сьогодні річниця Конституції і рівно через 10 років вона захищається таким чином”.

О.ЛУКАШ розповіла, що, за інформацією Партії регіонів, о 13.00 плануються чергові збори депутатів коаліції у стінах парламенту. “Нічого дивного, що в такий день сесійна зала притягує депутатів”, - сказала вона.

Водночас, за словами О.ЛУКАШ, їй нічого не відомо про те, що нібито парламентська більшість розпочала переговори з Партією регіонів, про що повідомив сьогодні “5 канал” з посиланням на свої джерела.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня перед початком пленарного засідання депутати фракції Партії регіонів заблокували трибуну і президію парламенту. Засідання ВР так і не розпочалося.

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція блокуватиме роботу Верховної Ради доти, доки не будуть виконані всі її вимоги, і готова до розпуску парламенту.

"Регіонали" заявили, що не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті, а також наміром своїх політичних опонентів включити до порядку денного засідання питання про обрання відсутніх членів Конституційного Суду.

Крім того, Партія регіонів вимагає обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Також “регіонали” наполягають на припиненні незаконного сумісництва посадовців з депутатськими повноваженнями.

За словами члена фракції Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, депутати з цієї фракції залишаться чергувати у сесійній залі Верховної Ради до четверга, 29 червня.