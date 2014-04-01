За декларацією Ярош у 2013 році зі своєю сім'єю отримали всього 803 гривні доходу
20:44, 01 квітня 2014Політика
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Лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош протягом 2013 року не мав офіційного доходу.
Ярош задекларував доходи
Про це йдеться в декларації про доходи Яроша за 2013 рік, оприлюдненій на сайті ЦВК.
Сукупний дохід на сім'ю Яроша з п'яти осіб - дружини, двох доньок і сина - склав 803 гривні.
Інформації про банківські заощадження чи внески до статутних капіталів у декларації немає.
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Ярош задекларував квартиру площею 46,4 квадратних метри, а у членів його родини квартира трохи більша - 53,9 квадратних метри.
У лідера "Правого сектору" є один автомобіль - Шкода Октавія, а його родина володіє автомобілем Опель Астра.
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