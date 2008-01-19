Ющенко просто зобов`язаний звільнити Луценка?

У Юрія Луценка після вчорашнього нападу на мера Києва Леоніда Черновецького під час засідання СНБОУ немає політичного майбутнього і його дні на посту Міністра внутрішніх справ закінчуються. Про це заявив директор "Київського центру політики і інформації" Володимир Дяченко.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі Київського центру політики і інформації, Президент України Віктор Ющенко не зможе не звільнити Ю.Луценко з поста Міністра МВС. "Оскільки Ю.Луценко повністю дискредитував себе поведінкою, негідною посаді", - акцентував політолог.

На думку В.Дяченка, Міністр МВС завдав непоправного удару по політичному іміджу "НУНС". Тому з приводу дій Ю.Луценка найближчим часом повинні висловитися керівники "Нашої України".

Нагадаємо, вчора Міністр внутрішніх справ України Ю.Луценко побився з Київським міським головою Л.Черновецьким під час засідання СНБО. Сутичка між двома посадовцями відбулася, коли Презідент В.Ющенко вже покинув засідання. Мер Києва заявляє, що добиватиметься порушення кримінальної справи проти Міністра внутрішніх справ.