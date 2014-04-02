"5 канал" не пустили до Росії, знімальна група досі не виходить на зв'язок

Як передає кореспондент УНІАН, перо це повідомив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Справді є інформація про те, що затримана знімальна група «5 каналу» у складі трьох осіб”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, посольство України в Російській Федерації з'ясовує деталі і обставини цього інциденту. Посольству дано доручення вжити заходів та докласти зусиль для з'ясування обставин інциденту і звільнення журналістів.

Як повідомляє «Українська правда», журналіста «5 каналу» Олега Криштопу не пустили до Росії, сказавши, що йому заборонено в'їзд. Про це розповів колега Криштопи Святослав Цеголко.

"Нашого журналіста Олега Криштопу не пустили до Росії. За словами дівчини Олега, на кордоні сказали: він персона нон-грата. Олег поїхав на кордон Чернігівської області в районі населеного пункту Семенівка-Клімово знімати російські танки", - повідомив Цеголко.

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У свою чергу ведуча «5 каналу» Тетяна Даниленко повідомила, що це сталося близько 12:30. Крім того, було затримано водія знімальної групи. Причиною стало те, що з його гаманця випали наліпки Майдану, коли він діставав документи на пункті пропуску.

Після цього, за словами Даниленко, водія затримали для дачі пояснень. Станом на 14:20 з усією знімальною групою втрачено зв'язок.

З Криштопою і оператором втратили зв'язок о 12.30.