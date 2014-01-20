Радіо «Свобода» заявляє про затримання правоохоронцями знімальної групи

Про це повідомляє Радіо «Свобода» з посиланням на дружину одного з двох затриманих, яка отримала sms-повідомлення від чоловіка.

Після 8.00 журналісти пішли знімати події на вулиці Грушевського. Протягом декількох хвилин під час паузи в зіткненнях мітингуючих і міліції вони підійшли майже впритул до кордону правоохоронців. Потім трансляція Радіо «Свобода» перервалася.

Радіостанція намагається дізнатися про причини затримання і те, куди повезли журналістів.

Силовики, які вночі обстрілювали мітингувальників на вулиці Грушевського пластиковими кулями і світло-шумовими гранатами, цілилися також і в журналістів, які виконують свої професійні обов'язки.

Від розриву світло-шумової гранати минулої ночі постраждав і журналіст Радіо «Свобода». Він отримав численні садна та забої. Перед тим він встиг зняти, як співробітник правоохоронних органів націлився прямо в нього.