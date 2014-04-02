Суд обрав запобіжний захід члену "Правого сектора", який стріляв на Хрещатику

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою представника “Правого сектору” Андрея Козюбчика, який увечері 31 березня поранив з вогнепальної зброї людей на Хрещатику.

Про це УНІАН повідомили в Шевченківському суді, зауваживши, що запобіжний захід підозрюваному обрано терміном на два місця.

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Як нагадали в МВС, 31 березня о 19.56 по спецлінії 102 до чергової частини Шевченківського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення про те, що невідомий здійснив кілька пострілів біля ресторану в центрі міста.

На місце виклику негайно прибули слідчо-оперативна група, керівництво столичної міліції та представники громадськості. Правоохоронці встановили, що один з відвідувачів закладу вийшов на подвір’я та через деякий час почав стріляти. В результаті цього трьох осіб було поранено. Потерпілих доставили до однієї з лікарень. За словами лікарів, у чоловіків діагностовано вогнепальні поранення грудної клітини, попереку та гомілки. Також встановлено, що потерпілі – жителі Києва, Київської області та Криму, 1958, 1995, 1990 років народження відповідно.