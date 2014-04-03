Турчинов: за окупацію Криму Росія буде платити потрійну ціну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми «Шустер Live», відповідаючи на питання про «Харківські угоди» 2010 року та нинішньої позиції Росії щодо того, що вона нібито вже не має платити за базування Чорноморського флоту і ціна на газ для України буде такою, як до угод.

«По-перше, вони вже вдвічі підняли ціни на газ», - сказав Турчинов.

Він наголосив, що енергетична безпека є дуже важливою для України, тоді як у Криму «були наші стратегічні перспективи щодо альтернативного енергозабезпечення».

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У цьому контексті спікер нагадав, що одним із перших підприємств, яке захопили російські військовослужбовці, був «Чорноморнафтогаз».

Таким чином, наголосив Турчинов, проти України ведеться і економічна війна.

Він відзначив, що Росія розірвала з Україною низку угод. «Те, що вони в односторонньому порядку розривають (угоди – УНІАН), - це свідчить про слабкість їх позиції і відсутність будь-якого юридичного фундаменту під спробою анексії нашої території», - наголосив він.

Крім того, спікер зауважив, що найближчим часом буде чітка юридична позиція щодо компенсації Україні «мільярдних збитків, які зробила Росія». «Ті збитки, які Україна понесла у зв’язку із захопленням, окупацією території України. Росія буде платити подвійну, потрійну ціну за всі провокації, які вона робить проти незалежної суверенної держави», - підкреслив Турчинов і висловив думку, що міжнародні суди підтримають позови України.