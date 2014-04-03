Турчинов: за окупацію Криму Росія буде платити потрійну ціну
В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов відзначає, що найближчим часом Україна матиме юридичну позицію щодо компенсації Росією збитків від окупації Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми «Шустер Live», відповідаючи на питання про «Харківські угоди» 2010 року та нинішньої позиції Росії щодо того, що вона нібито вже не має платити за базування Чорноморського флоту і ціна на газ для України буде такою, як до угод.
«По-перше, вони вже вдвічі підняли ціни на газ», - сказав Турчинов.
Він наголосив, що енергетична безпека є дуже важливою для України, тоді як у Криму «були наші стратегічні перспективи щодо альтернативного енергозабезпечення».
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У цьому контексті спікер нагадав, що одним із перших підприємств, яке захопили російські військовослужбовці, був «Чорноморнафтогаз».
Таким чином, наголосив Турчинов, проти України ведеться і економічна війна.
Він відзначив, що Росія розірвала з Україною низку угод. «Те, що вони в односторонньому порядку розривають (угоди – УНІАН), - це свідчить про слабкість їх позиції і відсутність будь-якого юридичного фундаменту під спробою анексії нашої території», - наголосив він.
Крім того, спікер зауважив, що найближчим часом буде чітка юридична позиція щодо компенсації Україні «мільярдних збитків, які зробила Росія». «Ті збитки, які Україна понесла у зв’язку із захопленням, окупацією території України. Росія буде платити подвійну, потрійну ціну за всі провокації, які вона робить проти незалежної суверенної держави», - підкреслив Турчинов і висловив думку, що міжнародні суди підтримають позови України.