У передвиборчі перегони вступили Порошенко, Тимошенко, Ярош і Дарт Вейдер

Сьогодні відбулися з'їзди Партії регіонів, ВО "Свобода, партії "Батьківщина", УНП, Інтернет партії України. Усі з'їзди були присвячені президентським виборам, що відбудуться 25 травня цього року.

На з'їзді Партії регіонів відбулися запеклі суперечки через питання підтримки одного з декількох кандидатів на виборах. Частина регіоналів прагнули підтримати Сергія Тігіпка, але зрештою ПР висловила підтримку Михайлові Добкіну, який уже подав документи до ЦВК для участі у виборах ще 25 березня.

З'їзд "Батьківщини" відбувся на Софійській площі. Учасники з'їзду одноголосно підтримали висування на посаду президента Юлії Тимошенко. За годину її документи були подані в ЦВК.

ВО "Свобода" на своєму з'їзді висунула кандидатом Олега Тягнибока. Після цього Тягнибок подав документи до ЦВК.

Ще одним новим кандидатом став народний депутат, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

Серед інших партій свої документи для участі у виборах подали голова Української Народної Партії Олександр Клименко та Дарт Вейдер від "Інтернет партії України".

Окрім представників партій, сьогодні документи для участі у виборах подав і Петро Порошенко.

Свою кандидатуру висунув і Дмитро Ярош, лідер "Правого сектору". Він уже подав свої документи до ЦВК.

Як повідомлялося раніше, у перегонах за президентське крісло також братимуть участь Олег Царьов, Петро Симоненко та Ольга Богомолець.

Як повідомляв УНІАН, згідно з останнім опитуванням, лідером перегонів є Петро Порошенко.

Порошенко має найбільшу підтримку серед кандидатів в президенти - 24,9% (36,2% серед тих хто відповів, що піде на виборчі дільниці). Другу позицію посідає лідер партії “УДАР” Віталій Кличко – 8,9% (12,9%), а третю лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко – 8,2% (12,0%). Народного депутата Сергія Тігіпка, в свою чергу, підтримують 7,3% (10,0%) виборців, а кандидатуру екс-губернатора Харківщини Михайла Добкіна – 4,2% (5,3%).

Лідер комуністів Петро Симоненко може отримати – 3,6% (5,0%), народний депутат Олег Ляшко – 3,5% (5,0%), народний депутат Анатолiй Гриценко — 3,2% (4,6%), лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок — 1,7% (2,5%), лідер “Правого сектору” Дмитро Ярош — 0,9% (1,4%), лідер Українського вибору Вiктор Медведчук – 0,4% (0,7)%.