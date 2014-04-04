У Росії хочуть відправляти з Москви до Сімферополя 77 рейсів на тиждень

Вартість квитка в один кінець складає від 7,5 тис. до 8,5 тис. рублів (близько 2300-2600 гривень - ред.), повідомила міністр з туризму нелегітимного уряду окупованого Криму Олена Юрченко на форумі в Єкатеринбурзі, передає ИТАР-ТАСС.

"Таке рішення вже прийнято, і ми раді, що у мешканців столиці (Росії Москви - ред.) не виникне труднощів дістатися до Криму, - підкреслила Юрченко. - Також ми плануємо провести переговори щодо налагодження прямого авіасполучення між Єкатеринбургом і Сімферополем. Наполягаємо на субсидуванні та дотуванні цього авіамаршруту. Нам важливо з'єднати Крим з Уралом та Сибіром".

Читайте такожКримські сепаратисти чекають 6 мільйонів туристів цього рокуЧитайте такожЗа її словами, буде збільшено і кількість переправ (з Росії в Крим - ред.). "Ми працюємо в цьому напрямку, - сказала вона. - Вартість квитка для поїздки на переправі - 1,5 дол. з людини і 30 дол. - якщо вона переправляється цим видом транспорту з особистим автомобілем".