Кримські сепаратисти передали власність українських спецслужб ФСБ Росії

Федеральній службі безпеки РФбезстроково передано в користування майно українських розвідувальних і контррозвідувальних структур, що знаходиться на території Криму. Відповідні поправки до попередніх постанов нелегітимної Державної Ради Криму були прийняті сьогодні на позачерговому засіданні парламенту, повідомляє Крыминформ.

"Встановити, що майно Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби захисту інформації в Автономній Республіці Крим, територіально розташоване в Республіці Крим, є власністю Республіки Крим", - йдеться в документі.

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Згідно з поправками, внесеними на розгляд парламенту депутатом Держради Криму Людмилою Лубіної, вищезгадане майно закріплене за Федеральною службою безпеки РФ "на праві оперативного управління (постійного безстрокового користування)".