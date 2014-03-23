ФСБ РФ готує спецгрупи для дестабілізації ситуації в східних регіонах України - журналіст
15:16, 23 березня 2014Політика
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У Сімферополі ФСБ РФ формує групи для дестабілізації ситуації в східних областях України.
Мітинг в Харкові
За даними "Інформаційного опору", в Сімферополі при безпосередній участі представників ФСБ РФ формуються спецгрупи для відправки в міста східних областей України для дестабілізації ситуації.
"Основний контингент спецгруп - колишні співробітники української міліції в Криму, які перейшли на бік Росії", - повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в Facebook.
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