ФСБ РФ готує спецгрупи для дестабілізації ситуації в східних регіонах України - журналіст

За даними "Інформаційного опору", в Сімферополі при безпосередній участі представників ФСБ РФ формуються спецгрупи для відправки в міста східних областей України для дестабілізації ситуації.

"Основний контингент спецгруп - колишні співробітники української міліції в Криму, які перейшли на бік Росії", - повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в Facebook.