ФСБ РФ готує спецгрупи для дестабілізації ситуації в східних регіонах України - журналіст

15:16, 23 березня 2014
Політика
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У Сімферополі ФСБ РФ формує групи для дестабілізації ситуації в східних областях України.

Харьков, митинг

За даними "Інформаційного опору", в Сімферополі при безпосередній участі представників ФСБ РФ формуються спецгрупи для відправки в міста східних областей України для дестабілізації ситуації.

"Основний контингент спецгруп - колишні співробітники української міліції в Криму, які перейшли на бік Росії", - повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в Facebook.

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