Суд визнав несудимим екс-міністра оборони Іващенка

Про це УНІАН повідомив адвокат Іващенка Борис Нечипоренко.

“Сьогодні Печерський суд у складі тої самої “славетної” колегії Вовка, Царевич та Карабаня, які засудили Іващенка до 5 років позбавлення волі, звільнив його від кримінальної відповідальності та визнав несудимим, задовольнивши таким чином моє відповідне клопотання”, - сказав Нечипоренко.

Читайте такожАпеляційний суд Києва розглядає скарги на вирок колишньому в. о. міністра оборони ІващенкуЗа словами адвоката, суд сьогодні оголосив лише резолютивну частину рішення.

Довідка УНІАН. У серпні 2010 року Іващенко був заарештований за звинуваченням у перевищенні влади під час реалізації майна «Феодосійського судномеханічного заводу».

У квітні 2012 року Печерський райсуд Києва визнав його винним, засудивши до п'яти років позбавлення волі. У серпні того ж року Апеляційний суд столиці пом'якшив вирок, замінивши реальний строк умовним.

У лютому 2013 року стало відомо, що Іващенко виїхав за кордон та одержав статус політичного біженця у Данії.