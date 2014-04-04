Суд визнав несудимим екс-міністра оборони Іващенка
Печерський районний суд Києва звільнив колишнього в.о. міністра оборони Валерія Іващенка від кримінальної відповідальності та визнав його несудимим.
Про це УНІАН повідомив адвокат Іващенка Борис Нечипоренко.
“Сьогодні Печерський суд у складі тої самої “славетної” колегії Вовка, Царевич та Карабаня, які засудили Іващенка до 5 років позбавлення волі, звільнив його від кримінальної відповідальності та визнав несудимим, задовольнивши таким чином моє відповідне клопотання”, - сказав Нечипоренко.
Читайте такожАпеляційний суд Києва розглядає скарги на вирок колишньому в. о. міністра оборони ІващенкуЗа словами адвоката, суд сьогодні оголосив лише резолютивну частину рішення.
Довідка УНІАН. У серпні 2010 року Іващенко був заарештований за звинуваченням у перевищенні влади під час реалізації майна «Феодосійського судномеханічного заводу».
У квітні 2012 року Печерський райсуд Києва визнав його винним, засудивши до п'яти років позбавлення волі. У серпні того ж року Апеляційний суд столиці пом'якшив вирок, замінивши реальний строк умовним.
У лютому 2013 року стало відомо, що Іващенко виїхав за кордон та одержав статус політичного біженця у Данії.