Ярош зізнався, чому задекларував лише 803 гривні річного доходу

Лідер Правого сектору, кандидат в президенти Дмитро Ярош розповів, що він дійсно не мав легальних доходів та жив на допомогу від небайдужих людей, повідомляє Українська правда.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, чому в його декларації як річний дохід сім'ї вказана сума у 803 гривні.

"800 з чимось гривень - це стипендія моєї старшої доньки, яку я записав до складу сім'ї. Якщо це відкинути, то у мене взагалі ніяких легальних доходів не було", - розповів він.

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Ярош відзначив, що він не є багатою людиною. "Я знаю, що таке виживати на 2 тисячі гривень, 3 тисячі гривень в місяць і так далі", - відзначив він.

"Мені допомагали друзі, в тому числі матеріально, малі, середні підприємці, але це просто допомога… Допомога, яку приносили й казали "Дмитро, займайся тим, чим ти займаєшся". І я дуже вдячний тим людям", - пояснив лідер Правого сектору.

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Ярош також відзначив, що у відсутності у нього легального доходу був певний плюс. "Не хотілося б платити в "общак" Януковича, щоб підтримувати його режим", - сказав він.