Тимошенко: моя родина в Україні бізнесом не займається

Таку думку вона висловила в ефірі Шустер Live.

Тимошенко заявила, що бере участь у підготовці законопроекту, який зобов'язує кожного чиновника пояснити, звідки у нього майно. Також Тимошенко запевнила, що не має бізнесу в Україні.

"Я як політик заявляю, що ні я, ні моя донька, ні мій чоловік, який займається бізнесом в інших державах (з-за того, що в Україні йому забороняє цим займатися його сім'я), ніхто з моїх родичів, знайомих і друзів не займаються бізнесом і не поєднують державні посади з отриманням прибутку", - заявила Тимошенко.