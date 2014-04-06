Луганські сепаратисти "домовилися" про звільнення своїх проросійських лідерів
17:12, 06 квітня 2014Політика
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Лідер сепаратистів повідомив, що домовився про звільнення затриманих проросійських активістів.
У Луганську "домовилися" про звільнення сепаратистів / facebook.com/EvromaidanSOS
Лідер сепаратистів оголосив, що досягнута домовленість про звільнення затриманих раніше 6 сепаратистів, повідомляє Євромайдан SOS.
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Він закликав народ утриматися від активних дій.
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