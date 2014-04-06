Луганські сепаратисти "домовилися" про звільнення своїх проросійських лідерів

Лідер сепаратистів повідомив, що домовився про звільнення затриманих проросійських активістів.

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