Луганські сепаратисти "домовилися" про звільнення своїх проросійських лідерів

17:12, 06 квітня 2014
Політика
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Лідер сепаратистів повідомив, що домовився про звільнення затриманих проросійських активістів.

В Луганске

Лідер сепаратистів оголосив, що досягнута домовленість про звільнення затриманих раніше 6 сепаратистів, повідомляє Євромайдан SOS.

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Він закликав народ утриматися від активних дій.

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