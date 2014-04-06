У Донецьку відкрили кримінальну справу за фактом захоплення ОДА

23:30, 06 квітня 2014
Політика
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Проросійськи налаштовані мітингувальники знаходяться в захопленому будинку, барикадують входи та виходи.

В Донецьку захопили будівлю ОДА

У Донецьку розпочато розслідування за фактом сьогоднішнього захоплення будівлі обласної державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення). 

Вже створено слідчо-оперативну групу, міліція встановлює організаторів силового захоплення ОДА, зазначили в прокуратурі.

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В даний час проросійськи налаштовані мітингарі перебувають в захопленому будинку, барикадують входи і виходи. Вони, погрожуючи сформувати свою «народну обласну раду», вимагають негайного скликання позачергової сесії облради і прийняття депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

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