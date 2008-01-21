Зустріч Тимошенко та прем`єра Грузії буде узгоджена додатково

Зустріч прем`єр-міністрів України і Грузії Юлії ТИМОШЕНКО і Ладо ГУРГЕНІДЗЕ може відбутися у найближчі півтора місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні після завершення зустрічі з прем`єр-міністром Грузії Л.ГУРГЕНІДЗЕ.

«Зустріч прем`єр-міністрів України і Грузії буде узгоджена дипломатичними каналами найближчим часом. У нашому розумінні це може відбутися найближчим часом, у найближчі місяць-півтора», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, під час зустрічі з прем`єр-міністром Грузії також обговорювалося питання підготовки і проведення засідання спільної міжурядової комісії, а також питання черговості кроків України і Грузії у напрямі європейської і євроатлантичної інтеграції.

Крім того, сторони домовилися, що в лютому Україну відвідає з візитом державний міністр Грузії з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Георгій БАРАМІДЗЕ.

«Ми також обговорили питання підготовки і проведення в Києві Енергетичного саміту, запланованого на 22-23 травня цього року, і саміту ГУАМ у Тбілісі, який має відбутися в червні 2008 року», - повідомив Г.НЕМИРЯ.