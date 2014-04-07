Українці не хочуть федералізації - опитування

Про це свідчать результати дослідження, проведеного групою Рейтинг на замовлення Міжнародного республіканського інституту, передає Українська правда.

Так, за результатами опитування, 64% українців переконані, що Україна має залишатися унітарною державою в її нинішньому вигляді.

Разом з тим 14% вважають, що Україна має прийняти федеративну форму управління, 10% вважають, що Україна має залишатися унітарною державою без Криму у своєму складі.

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На думку 1% опитаних Україна має бути розділена на кілька частин, а 10% не змогли або не захотіли відповідати.

При цьому кількість прихильників єдиної України переважає навіть у південно-східних областях - у південній частині країни за унітарну форму 44% (проти 22%), у східній частині за федералізм - 45%, проти 26%.

У західних і центральних регіонах ідею практично ніхто не підтримує - 3% в західних областях і 6% у центральних.

Опитування проводилося в усіх регіонах України (зокрема і в Криму) з 14 до 26 березня 2014 року, опитано 1200 громадян України віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,8%.