Активісти вдарили по голові екс-міністра юстиції Лавриновича та спробували його захопити
11:34, 07 квітня 2014Політика
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Лавриновича кілька разів вдарили по голові у той час, як він залишав будівлю.
Самооборона пікетує Верховний Суд / Віталій Уманець / facebook.com
Представники самооборони Майдану, які пікетують будівлю Верховного Суду України напали на екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича, повідомляє кореспондент "ОстроВа".
Коли Лавринович залишав будівлю ВСУ, кілька радикально налаштованих молодих людей у формі самооборони Майдану вдарили екс-міністра по голові і спробували його захопити.
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Глава люстрационного комітету Єгор Соболєв вивів Лавриновича з натовпу та проводив його до автомобіля.
Представники Самооборони сіли на машину і спробували проникнути всередину. Це їм не вдалося і автомобіль поїхав.
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