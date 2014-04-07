Активісти вдарили по голові екс-міністра юстиції Лавриновича та спробували його захопити

Представники самооборони Майдану, які пікетують будівлю Верховного Суду України напали на екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича, повідомляє кореспондент "ОстроВа".

Коли Лавринович залишав будівлю ВСУ, кілька радикально налаштованих молодих людей у формі самооборони Майдану вдарили екс-міністра по голові і спробували його захопити.

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Глава люстрационного комітету Єгор Соболєв вивів Лавриновича з натовпу та проводив його до автомобіля.

Представники Самооборони сіли на машину і спробували проникнути всередину. Це їм не вдалося і автомобіль поїхав.