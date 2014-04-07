Самооборона Майдану заблокувала вхід до Кловського палацу, де відбудеться з'їзд суддів

Як передає кореспондент УНІАН, близько 150 представників самооборони перебувають біля паркану, яким відгороджено палац по вулиці Пилипа Орлика, 8, і не пускають нікого в будівлю, в тому числі й журналістів.

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Із собою самооборонівці принесли шини, які виклали вздовж паркану.