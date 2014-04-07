ВР завтра розгляне посилення кримінальної відповідальності за сепаратизм - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов у своєму зверненні, яке транслювалося на каналі «Рада».

“Відповідно до українського законодавства, буде поставлене питання про заборону діяльності політичних партій та громадських організацій, що стоять на позиціях сепаратизму та працюють на країну-агресора, проти власної держави і її народу”, - сказав Турчинов.Читайте такожЗа фактом масових заворушень у Харкові та захоплення ОДА відкрили кримінальну справу

Він зауважив, що з повагою ставиться до різних політичних поглядів, але “сепаратизм та використання зброї проти власної держави, що несе пряму загрозу безпеці і життю наших громадян - це не політика, це важкий злочин”.

“А проти злочинців ми будемо діяти адекватно та рішуче”, - наголосив Туричнов.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради й ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.Читайте такожУ Донецьку відкрили кримінальну справу за фактом захоплення ОДА

6 квітня за фактом захоплення ОДА донецькі правоохоронці почали розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові заворушення).

7 квітня близько 03.30 ночі група агресивно налаштованих молодих людей увірвалася до будівлі облуправління СБУ й, не висуваючи чітких вимог, зайняла приміщення.

За фактом захоплення приміщення СБУ почато кримінальне провадження за ч.1 ст. 294 (масові заворушення).