У будівлі СБУ в Луганську відключили воду та світло
14:34, 07 квітня 2014Політика
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Біля СБУ збирають гроші на воду і ліхтарики для тих, хто знаходиться в будівлі.
У будівлі СБУ в Луганську відключили воду та світло / REUTERS
У будівлі СБУ в Луганську відключили воду та світло. Про це повідомляє кореспондент 0642.
На даний момент біля СБУ збирають гроші на воду та ліхтарики для тих, хто знаходиться в будівлі.
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Кажуть, вночі було дуже важко - без електроенергії. Також заявляють, що на даху готелю "Лугань" сидять снайпери.
На даний момент близько СБУ перебувають більше тисячі осіб.
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