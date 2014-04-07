У будівлі СБУ в Луганську відключили воду та світло. Про це повідомляє кореспондент 0642.

На даний момент біля СБУ збирають гроші на воду та ліхтарики для тих, хто знаходиться в будівлі.

Читайте такожЛуганську ОДА опечатали, будівлю охороняє загін внутрішніх військ

Кажуть, вночі було дуже важко - без електроенергії. Також заявляють, що на даху готелю "Лугань" сидять снайпери.

На даний момент близько СБУ перебувають більше тисячі осіб.