Дещиця заявив Лаврову про неприпустимість втручання у справи України

Про це повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України.

«У контексті загострення проросійськими силами ситуації в окремих містах східних регіонів нашої держави керівник українського зовнішньополітичного відомства заявив про неприпустимість зовнішнього втручання у справи України та закликав російську сторону забезпечити виконання попередніх домовленостей про деескалацію безпекового становища навколо українських кордонів», говориться в повідомленні.

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Під час телефонної розмови, «йшлося також про захист прав і свобод громадян України в Автономній Республіці Крим і неприйнятність силових дій та будь-яких форм примусу, якого зазнають сьогодні наші співвітчизники».

Співрозмовники домовилися провести найближчим часом зустріч і продовжити діалог, зазначено в повідомленні.