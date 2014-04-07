Дещиця заявив Лаврову про неприпустимість втручання у справи України
Сьогодні відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ України Андрія Дещиці з Міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим за ініціативою української сторони.
Про це повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України.
«У контексті загострення проросійськими силами ситуації в окремих містах східних регіонів нашої держави керівник українського зовнішньополітичного відомства заявив про неприпустимість зовнішнього втручання у справи України та закликав російську сторону забезпечити виконання попередніх домовленостей про деескалацію безпекового становища навколо українських кордонів», говориться в повідомленні.
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Під час телефонної розмови, «йшлося також про захист прав і свобод громадян України в Автономній Республіці Крим і неприйнятність силових дій та будь-яких форм примусу, якого зазнають сьогодні наші співвітчизники».
Співрозмовники домовилися провести найближчим часом зустріч і продовжити діалог, зазначено в повідомленні.