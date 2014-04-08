У ЦВК розповіли, як кримчани зможуть проголосувати на президентських виборах

За її словами, жителі окупованого півострова зможуть проголосувати на материковій частині України. Приїхавши в будь-яку з областей країни, виборцям потрібно звернутися в органи Держреєстру із заявою. Після цього їх включать у списки, пише Крым.Реалии.

«Враховуючи відповідні дані щодо кількості людей, які прибули на материкову частину, я думаю, що в прикордонних з автономною республікою Крим територіях може бути окружними виборчими комісіями утворений цілий ряд ділянок, які на тимчасовій основі забезпечать право голосу громадян, які опинилися в такій скрутній ситуації», - зазначила Усенко-Чорна.